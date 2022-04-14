上海市人民政府新聞辦公室今天（4月14日）上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，邀請市衛生健康委一級巡視員吳乾渝、市疾控中心副主任吳寰宇、金山區朱涇鎮黨委書記夏紅梅介紹情況。官員表示，上海目前確診病例重型9例，其中8例為銀髮族，年紀最大的93歲。

上海新冠疫情發展迄今，吳乾渝表示，目前，上海市本土新冠感染者數量多，除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型，少部分是普通型，還有重型，目前有重型9例，均在定點醫療機構接受治療。

這9例患者中，男性7例、女性2例，1例33歲，其餘8例均為老年人，最小的70歲，最大的93歲。他們均伴有嚴重的基礎性疾病（比如重症免疫性疾病、晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病、重要臟器功能衰竭等等）以及高齡等高風險因素，他們均未接種新冠肺炎病毒疫苗。

吳乾渝表示，政府依據《新冠肺炎診療方案（試行第九版）》，按照一人一方案原則，增配救治力量，開展多學科專家會診，針對重型患者伴隨嚴重基礎性疾病的特點，在積極治療新冠肺炎的同時，加強對基礎疾病的治療，積極防治併發症，預防繼發感染，及時進行器官功能支持，中西醫結合，協同施治，辨證論治，密切關注病情情況，全力救治每一位患者。

吳乾渝表示，針對本次疫情確診病例人數增多、涉及老年人數量上升、重型病例開始有所增加的情況，政府已統籌全市優質醫療資源，加強市公衛中心、瑞金醫院北部院區等8家定點醫院的救治力量，在治療新冠的同時，對這些患者原有的基礎性疾病開展多學科治療。