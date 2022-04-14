因應疫情升溫，教育部日前宣布各級學校停課標準將放寬，但全台各縣市不同調，台中市政府經與家長、教師等團體討論後，上午宣布將採取「分齡方式」的停課標準，也就是國小及幼兒園維持原有停課標準，國中以上學生因有疫苗可接種，則依教育部規範施行。

市府昨昨邀集家長、教師及校長團體座談共商，市長盧秀燕表示，所有家長團體都認為應該分齡規範，因為國小、幼兒園學童目前還沒有疫苗可施打，保護力較不足，為謹慎起見，決定依據保護力作分齡處理，國小及幼兒園將依照原標準，只要1個班級有1確診就該班停課10天，若1校有2人確診則全校停課。

國中及高中部分，市府指出，目前國中以上學生疫苗接種率已達到8成，學生有一定保護力，為兼顧學生受教權，決定依照新的停課標準，也就是全校有1／3或10個以上班級停課，才全校停課。

盧秀燕強調，或許外界對台中市的規範可能見縫插針，但其實，不論是國小以下或國中以上的停課標準，全都是依照中央頒布的規定，只是舊版或新版不同。