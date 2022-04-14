【全程影音】重返長榮集團接立榮董座 張國煒最新說明｜中時新聞網

離開長榮集團6年，昨傳出張國煒將重返長榮，並以法人代表身分執掌立榮航空，今（14日）早立榮航空召開臨時董事會，一如外界預期，由星宇航空董事長張國煒接任立榮航空董事長。會後張國煒受訪強調，沒有條件交換，都是張家的事業，此外，對於接掌立榮航空，張國煒則強調，只是代管。

張國煒接掌立榮，對於後續是否走向合併，他說，業務上合作在所難免，星宇現在跟其他航空公司也都有合作，業界合作是很普遍的事情。

張國煒表示，蒙長榮國際支持，讓自己先來接立榮董事長的職務，沒有什麼協議或條件交換，就是家族分工，主要還是希望先把立榮做好，尤其國內線對台灣太重要，會以穩定立榮為最優先工作，至於未來立榮，當然是一定要繼續往好的方向發展。

對於大哥張國華拋出「四個人談」，張國煒則表示，父親在世時，雙方就有談過，後來不知道為什麼就沒了，大哥長兄為夫，他是么子，沒有甚麼立場多說什麼，但他不解大哥說要維繫集團，又說要分家，不知道那個是真的。

張國煒會後受訪時再次強調，「沒有什麼協議，這都是是張家的事業，本來就是我父親一手創立下來的，不是條件交換，沒有協議不協議，我認為就是一個分工的狀態，有共識就是慢慢分工下來，這才是最重要的。」

不僅如此，張國煒也說：「大家都是張家的人，其實去講協議這種事就覺得很好笑，大家都有股份，大家都是董事，媒體這樣講就有點太嗜血。」對於現階段執掌立榮，張國煒坦言目前狀態下是代管。