大陸公路交通承擔全大陸70％以上的貨運量，但近期受到疫情尤其上海影響，很多企業正經歷著物資運送難題。一家大型糧油公司高管透露，近一周公司收到上海的糧油訂單將近500噸，即便開出每車最高3萬元（人民幣，下同）運費的高價，仍然沒有司機願意跑上海，物資無法發運。

以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在7000元左右，現在已經漲到2.5萬到3萬，還是沒有司機接單。

據第一財經報導，卡車司機的顧慮在於，把貨物送到上海後，由於上海是疫區，會讓卡車司機行程碼「帶星」，導致回程在一些地方將無法下高速公路；即便下了高速也會在當地被要求集中隔離，一般會隔離半個月、期間失去所有收入。該糧油公司高管指出，從4月以來，由於物流中斷，該公司至今無法向上海市場發貨。

也有業者因為貨物無法順利運達而煩惱。一家位於上海嘉定安亭的跨國汽車供應鏈企業負責人表示，疫情管控讓大量外地車輛拿不到進上海的通行證，安排一些運輸車輛到進上海的高速公路上接應，但每天接貨都像是碰運氣，很可能發過來的好幾車貨，一車也運不到。

該負責人說「很多地方都設了道路關卡要求核酸，要等結果出來才可以放行通過，這就耽誤了時間，我們經常派好車輛去接，結果空手而歸。」