原產中南美洲的小花蔓澤蘭，目前已廣泛侵入東南亞、中國大陸及太平洋島嶼，台灣最早在1986年於屏東發現，隨後在各多縣市發現，據統計，受害面積在2002年達到5萬6848公頃，但在積極宣導防除下，2020年的危害面積已大幅降至4394公頃，但仍蔓延分布在全島19個縣市，受害地區仍以低海拔的山坡地、林班地、廢耕地及管理不良的果園和檳榔園等為主。

農委會特生中心表示，台地區小花蔓澤蘭引入年代及途徑不明，最早的標本於1986年採自屏東縣萬巒。但隨之在台灣南部、中部、花東及北部部分地區均可發現其危害，在海拔1000公尺以下的山坡地、廢耕地、圳堤邊坡、管理不良的果園及檳榔園等，都可見其蹤跡。在行政院生物多樣性推動方案「控制入侵種的威脅」中將其列為第一階段優先防治之入侵種生物。

特生中心指出，對較大植株小花蔓澤蘭即會往上攀附在林木的樹冠上，藉以爭取更多的陽光，不僅遮覆其他作物之生長，並造成降低原生植被多樣性及環境生態穩定性危害。小花蔓澤蘭開花結實量驚人，每平方公尺覆蓋面積可產生17萬粒種子，且種子具有冠毛，成熟時極易隨風飛舞四處散播。另外其纏繞蔓性莖觸地時即從莖節處長根發芽形成新植株。

特生中心建議，小花蔓澤蘭防除最佳的防除觀念是不分生長階段隨時清除，尤其春季是種子發芽的適期，更應加強清除其幼苗。否則就要把握時效，最慢在每年11月份開花結實前完成防除，以避免種子成熟大量散播蔓延；防治小花蔓澤蘭時經切除或拔除後的蔓莖及頭根部，應加以收集，不可散置地面。可用綑紮後置入可分解的黑色大塑膠袋中使其腐爛或挖坑加以掩埋，或是集中在水泥地或空地上曬乾後再予燒燬。