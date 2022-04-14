胡潤研究院攜手青島意才今（14日）聯合發佈《2021意才·胡潤財富報告》顯示，截至2021年1月1日，中國擁有600萬元（人民幣，下同）總財富的「富裕家庭」數量已經達到508萬戶，比上年增加7萬戶，增長率為1.3％。

調查報告指出，擁有千萬元總財富的「高淨值家庭」數量達到206萬戶，比上年增加4萬戶，增長率為2％；擁有億元總財富的「超高淨值家庭」數量達到13.3萬戶，比上年增加3300戶，增長率為2.5％。

中國富裕家庭擁有的總財富達160兆元，比上年增長9.6％，是中國全年GDP總量的1.6倍。這160兆元中，可投資資產達49兆元，占總財富的三成。預計有18兆元財富將在10年內傳承給下一代，49兆元財富將在20年內傳承給下一代，92兆元財富將在30年內傳承給下一代。

去年胡潤財富報告預計，有17兆元財富將在10年內傳承給下一代，42兆元財富將在20年內傳承給下一代，78兆元財富將在30年內傳承給下一代。