所謂的爛桃花，通常指的是在意料之外遇到了不好的、並且沒有結果的感情。無論是未婚還已婚人士，遇到爛桃花都不是什麼好事，最多也就是短暫的邂逅罷了，如果處理不好，後果是很嚴重的。運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖羊、狗、雞、龍、兔在近期需要謹防爛桃花。

▍生肖羊

屬羊人性格溫和，通常都不會隨意跟別人發脾氣，也不會無緣無故跟人生氣鬧別扭，容易吸引異性的目光，從而招來桃花。在2022年裡面更是有「天喜」吉星入命，為你們帶來較多的桃花，這其中也不免有一些不可靠的爛桃花。尤其是已經結了婚的男女，近期要謹防身邊的爛桃花，不要隨意接受別人的情感。

屬羊人往往做事不夠乾脆果斷，很多時候都喜歡一直拖著，不到最後關頭都沒個決斷，在感情方面更是如此。他們近期更是有爛桃花纏身，表面上看著是有很多人喜歡，並且展開猛烈追求，但實際上並不會有什麼好結果，而且自己也不需要，所以要謹慎對待。

▍生肖狗

屬狗人其實是比較理智的，做事冷靜有頭腦，不會因為一時沖動就做什麼大的決定，更不會讓自己陷入困境之中。但是在感情方面卻異常感性，很容易被對方的甜言蜜語所感動。他們近期也是有一些爛桃花的，身邊總有一些看起來十分真誠的人，並且表現出真情真意，自己也難免會動情。

雖然說單身者都比較期待桃花降落，可如果是一些還沒真正開放就要凋零的爛桃花，其實不要也罷。他們在2022年裡面，身邊桃花較多，同時套路也多，有的是沒有結果的感情，有的是不該發生的情感，總之在感情方面需要謹慎對待，更是要睜大雙眼仔細辨別，以免陷進去很難脫身。

▍生肖雞

屬雞人在2022年爛桃花很多，無論是已婚還是單身，身邊總有一些不可靠的緣分出現，如果自己應對不得當，是很容易淪陷進去的。他們本身就是一個喜歡貪圖享樂的人，為了尋得一個完美無缺的愛人，四處放電，處處留情，自然也就更容易招惹爛桃花，最終自己也覺得招架不住。

屬雞人近段時間更是爛桃花纏身，原本美好婚姻或者是穩定感情，都受到了一定程度的影響，雖然說自己也有一些應對措施，但還是很難控制局面。所以無論內心再怎麼迫切，還是應該和那些沒有感覺的異性保持距離，才能及時躲避掉爛桃花，從而守護好自己原有的幸福。

▍生肖龍

屬龍人情商很高，長相出眾，氣質儒雅，為人處世圓滑周到，無論到了哪個年紀，都很招人喜歡。他們今年桃花也比較旺盛，近期更是爛桃花居多，身邊總有一些看似美好實則荒繆的感情。所以自己應該多加防範，注意言行舉止，盡量不與異性有過密接觸，以防爛桃花纏身。

屬龍人心腸太軟，又不懂的拒絕，對異性的示好似乎也是半推半就，沒有一個明確的態度。但也就因為這樣猶豫不決的性格，才使自己陷入感情糾紛。他們近期爛桃花又多，為了維護自己原本穩定的感情，也為了不把自己再次陷入困境，已婚人士最好還是杜絕一切異性的情感，單身男女也要多加防範，不要被眼前的一點甜蜜所迷惑。

▍生肖兔

屬兔人是特別喜歡浪漫的人，每次看到別人收到異性的表白，或是看到人家收到很有心意的禮物時，都十分羨慕。自然也希望自己能遇到一個這樣的人，有一份這樣的情感。所以一旦有人投其所好，稍微用點小手段，就容易引他們投入感情。可最後卻發現這不是自己真正想要的幸福。

屬兔人性格溫婉，心腸柔軟，很容易吸引異性的目光，再加上自己也是那種不懂拒絕的人。如果有人向自己示好是非常感動的，也因此失去了最基本的判斷力，自然也就無法分辨到底是不是爛桃花。他們近期也是有許多爛桃花的，總有一些異性有意無意的靠近自己，並且很主動。如果自己不提防一點，可能又再次陷入感情漩渦。