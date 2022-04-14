前中研院基因體中心博士後研究員、成大化學博士張恩銘，因經營生意因故需賠償他人，需款孔急，向毒犯蕭光哲借錢，利用指導研究生論文機會，以成大化學系館儀器，充當「製毒師」指導蕭男製毒集團成員調配製造第三級毒品「喵喵」的比例，提高「喵喵」毒品純度。台北地檢署14日依毒品罪起訴張男，另蕭光哲未到案，發布通緝。

起訴指出，張恩銘是成大化學博士，專長為萃取物機能分析等領域，曾任某知名材料公司先進材料部顧問及專案副處長、成大化學系黃姓教授的助理、中央研究院基因體中心博士後研究員。

張男因與製毒集團成員蕭光哲、番柏丞2人餐敘飲酒結識，蕭、番及集團成員林靖軒、黃郁翔、池煜恆等人計畫製造販賣第三級毒品「喵喵」。2020年8月，蕭得知張因經營生意因故須賠償他人，需款孔急，向張表示如配合研發精進與指導製造「喵喵」，將透過友人借款40萬元，並作保以延款還款及降低利息，且每次檢驗毒品純度將給付3000元至1萬元現金。

張男因當時他任職的材料公司與成大進行產學合作計畫，以及他是黃姓教授的助理，透過指導化學系研究生等人撰寫論文機會，利用成大超過核磁共振儀設備檢驗毒品成分，再研析精進製毒流程及檢驗毒品純度。

2020年11月，蕭指派林、黃等人交付「喵喵」先驅原料及成品給張檢驗，張為規避查緝，以對方交付的手機內建的通訊軟體聯繫，利用成大系館儀器研析毒品製造流程及毒品比例後，去年1月，該製毒集團租下宜蘭縣冬山鄉透天厝作為製毒工廠，開始製毒。

去年1月15日，檢調獲報在該透天厝查獲製毒工廠，並查獲大批製毒原料、工具，逮捕番柏丞、林靖軒、黃郁翔、池煜恆4人，4人認罪並供出蕭、張涉案。台北地院已依毒品罪判處番柏丞、林靖軒、黃郁翔、池煜恆4人4年至6年2月不等徒刑。

檢方認為，張男涉犯《毒品危害防制條例》製造第三級毒品罪、持有第三級毒品罪，依法可處7年以上有期徒刑、2年以下有期徒刑。