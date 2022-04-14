上海市人民政府新聞辦公室今天（4月14日）上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，邀請市衛生健康委一級巡視員吳乾渝、市疾控中心副主任吳寰宇、金山區朱涇鎮黨委書記夏紅梅介紹情況。針對媒體提問，現在上海市每天新增的感染者還是這麼多，疫調工作還在繼續開展嗎？目前疫情形勢下流調的重點是什麼？

吳寰宇表示，目前上海市疫情形勢複雜嚴峻，疫調工作仍然是疫情防控的重要手段，需要對每一例新發現的核酸檢測陽性人員進行流調。

吳寰宇表示，現階段疫調工作的重點，一方面是聚焦對核心疫調訊息的調查。通過核心訊息調查，盡快明確有無關聯病例和關聯疫情、有無可疑的暴露史，盡快追溯病毒感染來源同時判定密切接觸者。

吳寰宇表示，另一方面，現階段也進一步加強對市場、工地、企業等集體單位進行疫調。這些集體單位人員密集，交流頻繁，容易引起聚集性疫情。因此，在發現陽性感染者後，需要第一時間開展疫調，並在第一時間採取針對性的有效的防控措施。

吳寰宇表示，目前除了追蹤傳染源，排查密切接觸者，阻斷家庭、社區或集體單位傳播外，還需要重點對每天新增陽性感染者的疫調訊息及時進行匯總分析，掌握新增陽性感染者在時間、空間和人群的分布特點，研判疫情發展趨勢，排查疫情防控風險點，及時識別和消除風險因素，為下一步調整防控措施提供依據。