今天在大聯盟場上藍鳥以6：4擊退洋基，此戰藍鳥王牌巨炮小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)上演單場三響炮，一個人就貢獻4分打點，其中有2支全壘打是從洋基先發寇爾(Gerrit Cole)手中所擊出，相當不容易，目前他已經累積4轟，超越小熊日本打者鈴木誠也，還遙遙領先大谷翔平，後者全壘打數至今還未開張。
洋基此戰再次派出王牌投手寇爾出場，不過他慘遭小葛瑞洛震撼教育，於首局、第3局都被敲出全壘打，藍鳥瞬間取得3：0領先，寇爾主投5.2局被敲4安(2轟)失3分，送出6次三振1次保送，自責分率上升到5.59，好在洋基打線在5局下半一口氣討回3分，讓寇爾逃過敗投。雷佐(Anthony Rizzo)、賈吉(Aaron Judge)接連開轟，勒瑪修(DJ LeMahieu)再擊出二壘安打將比數追平。
不過比賽到7局藍鳥攻勢再起，「春天哥」史布林格(George Springer)擊出一壘安打討回領先，8局小葛瑞洛再開轟，他一球未選鎖定羅艾西加(Jonathan Loaisiga)的投球轟向左外野，單場三響炮出爐，今天他全場4支4貢獻4分打點、跑回3分，本季打擊率飆升至.391，維持上一季的火燙身手。接著新援查普曼(Matt Chapman)錦上添花再拿1分，奠定比賽勝基。
小葛瑞洛本季23打數擊出9安打、4轟，貢獻8分打點，長打率.417、攻擊指數1.374。而此戰他還寫下聯盟超級紀錄，這是他生涯第8度上演單場「複數」全壘打秀，成現代棒球史(1900年起)第25位在24歲前締造此壯舉球員，同時也是藍鳥隊史23歲球員最高紀錄。上季小葛瑞洛轟下48支全壘打，與皇家裴瑞茲(Salvador Perez)並列全壘打王。
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