近來Omicron新冠變種病毒亞型變異株BA.2在美國快速擴散，使該國的感染確診數出現反彈趨勢，美國疾病管制和預防中心（CDC）周三宣布大眾運輸口罩令將延長至5月3日。

更具傳染力的Omicron亞型變異株BA.2正在橫掃美國，使近來美國的新冠染疫人數再度攀升，紐約市和華盛頓特區爆發新一波疫情，許多政府高層接連「中招」。

根據美國CDC周二公布的疫情監測數據，現在BA.2病毒已經佔美國約86%的已定序新病例，幾乎完全取代了較早期的Omicron變異株。在稍早前的冬季，原始的Omicron變異株一度引爆美國前所未見的確診數。

根據英國和丹麥所做的研究，BA.2亞型變異株的傳染力比先前的 BA.1亞型高出30%～80%。

此外，美國官方數據顯示，周一通報的新增確診病例突破30,000 例，較前一周大幅增加20%。但與今年1月Omicron疫情創下高峰時相比，感染人數和染疫住院人數仍然下滑逾90%。

儘管感染人數正在攀升，但現在美國大多數地方的傳播率和住院率仍然不高，依據CDC的公衛指引，居住在這些地方的民眾並不需要在室內戴口罩。

白宮首席醫療顧問佛奇博士日前曾表示，在可預見的未來，新冠病毒將繼續在社區裡傳播，人們將不得不根據自己的年齡和健康狀況，就他們願意承擔的風險做出個人決定。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）此前表示，美國人群因為接種疫苗和曾被感染而獲得的免疫力夠高，在預防BA.2病毒方面具有一些保護力。

為了防堵新冠疫情快速傳播，美國政府在去年1月底下令所有人在在搭乘飛機、火車、公車、地鐵、計程車或輪船時必須全程配戴口罩，這項大眾運輸系統的口罩令原定於4月18日解除，但由於近來疫情出現捲土重來的跡象，美國政府決定這個已多次延長的口罩令再延長15天，至5月3日。CDC表示在口罩令延長期間，專家將評估近來確診數升高對染疫重症、死亡與醫療系統量能是否造成衝擊。