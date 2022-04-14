台南市昨天新增12例，其中1例為參與安平開台天后宮遶境人員確診，因廟會人潮多，有網友在PTT上PO出參與者沒戴口罩照片，市長黃偉哲及多名民代也在場參拜，質疑「那麼多人遶境有確診者卻只匡列28人，疫情會不會爆開？」黃偉哲今受訪表示，他有使用「台灣社交距離」APP，未顯示與確診者有接觸。

黃偉哲說，匡列應該從確診者参與時間來看，他舉之前東山玉米迷宮活動，確診者参加下午活動，上午活動的人就不需要匡列，他說，自己是10日晚間到該宮廟參拜，是否重疊尚待進一步了解，但他目前未接獲衛生單位通知他被匡列，「台灣社交距離」APP也沒顯示有確診者接觸紀錄。

衛生局表示，一出現確診者，相關疫調均會持續進行、逐一列冊，而不是一公布完確診者相關職場、家人等接觸資料後，就沒有作為，由於疫調一直進行中，仍會陸續匡列相關接觸人員。衛生局也強調，廟會人潮眾多，很難匡列，民眾需留意有無足跡重疊，主動索取快篩試劑。