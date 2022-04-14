三名年齡20出頭的林姓、唐姓及王姓男子，三年前在北市復興北路星聚點KTV大門，因友人酒後與邸姓、陳姓男子口角，竟與其他3人圍毆兩人，還持不明尖銳物品重擊兩人頭部。經被害人提告，台北地院認為，林、唐、王等人已人多勢眾，6打2仍毫不留情，持硬物攻擊兩名被害人顏面造成重創，因此不以傷害罪論罪，依較重的重傷害未遂罪判處三人1年10個月及1年5個月不等徒刑。可上訴。

2019年10月19日清晨5時20分許，林、唐、王三人經過徹夜飲酒歡唱，在星聚點門口，因同行另名王姓友人與邸男口角，一行共六人於是一擁而上，陳男也慘遭痛毆。兩人不僅四肢多處受傷，眼眶、顏面骨被打到閉鎖性骨折，眼窩、眼瞼也嚴重挫傷及撕裂傷。

法官根據兩人傷勢及星聚點大門監視畫面認定，6人足足圍毆被害人長達數分鐘，若不是員警即時抵達現場並將兩人送醫，恐將活活打瞎被害人，認定林、唐、王3人重傷害未遂，考量3人無前科，也嘗試與被害人和解未果，因此酌減其刑但不得緩刑，必須入監服刑。