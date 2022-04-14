俄烏戰爭爆發，網路上出現各種真假參半的訊息，近日網路就瘋傳芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）對俄羅斯撂狠話，但經專業單位查證後認定，「芬蘭總理本人沒說過這些話」，此文為農場假新聞，但沒想到，民進黨立委王定宇卻轉發相關消息，對此，民眾黨發言人、桃園楊梅區市議員參選人張清俊直言，堂堂大立委變成一個專門轉發農場文的網軍，這是台灣的悲哀。

最近網路上瘋傳馬琳不滿俄羅斯總統普丁反對芬蘭加入北約，因此怒稱「芬蘭地下埋著20萬俄羅斯人」，並對俄羅斯嗆聲：「儘管放馬過來！芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們」，而相關資訊被王定宇轉發至臉書，引起不少網友討論。

不過，臉書粉專「芬蘭近代史學會」12日則指出，這實際上是則假新聞，首先，馬琳為「總理」，基本上只會對芬蘭內部報告相關的政策與進程，外交方面主要是「總統」的職責；第二，芬蘭一直以來的「傳統」，就是對鄰居俄國萬事謹慎小心，芬蘭外交官與外交說詞都不會如此粗魯且直白，即使在今年2月烏克蘭戰事爆發以來，芬蘭對外方面也未有如此「挑釁」的發言。

對於王定宇未經查證就引用其內容，張清俊今認為，民進黨長期對自己的國人進行認知作戰，搞到連自己人都精神錯亂，王定宇就是明顯的例子，只要有利於洗腦民眾的訊息就馬上轉貼，不走正道的結果，就是淪為笑話，最後就成了造謠第一品牌。

張清俊批評，堂堂大立委變成一個專門轉發大陸農場文的網軍，這是台灣的悲哀，在他們對人民洗腦的同時，說不定也已經被毫無根據的農場文洗腦了，「我們真的需要這樣『天真』的政治人物嗎」？