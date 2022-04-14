一直著眼兩岸關係的前副總統呂秀蓮，將在5月14日號召大家參加514和平大遊行，呼籲反對戰爭，呼籲主張用和平來愛台灣的人通通上街頭。駐德國大使謝志偉大使質疑呂秀蓮為什麼不去跟習近平嗆聲，要跟蔡總統嗆聲？呂秀蓮指出，戰爭殘忍、有人不自覺流露法西斯思想，抹紅抹綠的人要收斂一下。

呂秀蓮提出一份民調，高達77%的人希望兩岸和平交往。呂秀蓮提醒，不管是立法院或政府團隊要記住，民意是不希望兩岸起衝突，而那些批評我的人，我可以尊重你，但請你要摸摸良心，你會不會上戰場？尤其身在國外的人，憑什麼這麼輕鬆的講這件事？

呂秀蓮認為，台灣那麼小就是退無可退，不像烏克蘭還可以逃難，我們也不願意逃，也希望不要戰爭，可是為什麼有些人動不動是以保台為名，不斷在刺激中國，製造敵意螺旋，請所有要罵我的人記住77%的人希望兩岸和平交往，代表誰來罵我自己先講清楚。

呂秀蓮說，我一直著眼在兩岸關係，要消除恩怨，中國常常講兩句話，一台灣是中國固有神聖不可分割的領土，另一句是台灣問題是國共內戰的延長，這是扭曲歷史史觀，1895年4月17日清廷跟日本簽訂馬關條約，第二條明白的規定清廷同意將台灣及澎湖永久讓予日本，所以如果要講兩岸關係一定要端正史觀。

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