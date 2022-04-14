台股掛牌的4檔新能源車ETF，國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)等，本周指數都呈現反彈。

富達國際基金經理人Casey McLean表示，全球許多市場籠罩在停滯性通膨與地緣政治衝突的陰影，再加上原物料成本上升、供應瓶頸遲未緩解，消費需求漸有動搖，使得全球經濟環境烏雲密布。然而，最新數據顯示中國大陸電動車產業蓄勢待發的成長動能，帶來振奮市場的消息。

截至2月為止，大陸電動車銷量年增率高達142%，儘管最近價格上漲，預計仍將保持強勁成長動能。富達國際表示，即使以較保守的成長預測來看，市場普遍認為未來三年新能源汽車的普及率會增加一倍以上，達到整體汽車市場的39%；較樂觀的預測則指出，新能源汽車在2030年將占汽車銷量的80%。

富達國際分析，由於電池平均占新能源汽車(NEV)造價的一半，隨著鋰的價格從年初到3月為止已飆升近5倍，其他電動車電池金屬的交易價格也遠高於近年來的水準，大家預期電動車市場將備感壓力，事實上包括特斯拉和小鵬汽車已紛紛於3月開始漲價。

全球各大車廠紛紛宣布電動車製程藍圖及淘汰燃油車，其中又以Volkswagen最為積極，成為長期最具取代Tesla的潛力車廠。Volkswagen目標在2030年全球銷售可望超過50%電動車，具備取代特斯拉，搖身一變全球最大電動車生產商之潛力！至於TOYOTA豐田也訂下了2030年發布30款電動車，全球銷售量目標350萬台。