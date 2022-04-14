伸港福德宮土地公廟，14日凌晨1時許小偷脫鞋入侵，偷走香油錢，警方迅速逮捕。（伸港福德宮提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港福德宮土地公廟，14日凌晨1時許小偷脫鞋入侵，偷走香油錢，警方迅速逮捕。（伸港福德宮提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美感嘆現在偷香油錢都是年輕人。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港福德宮土地公廟，14日凌晨1時許小偷脫鞋入侵，現場遺留拖鞋。（伸港福德宮提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港福德宮土地公廟，14日凌晨1時許遭小偷脫下拖鞋翻牆入侵，偷走香油錢，保全警鈴和警察連線響起，警方即刻趕赴現場，竊嫌爬牆被警方喊住，繼續光腳奔逃，還跑進超商買雙藍白拖穿上，渾身大汗被追捕警察識破，搜出1181元現金，依現行犯以竊盜罪嫌移送。

這起偷竊案發生在凌晨，23歲劉姓嫌犯住員林，騎機車遠到伸港，不知怎麼相中福德宮，脫了鞋翻牆入廟，拿出準備工具，剪開功德箱的鎖頭，把箱內功德錢全取走。沒料到舉頭三尺有神明，廟方保全和警方連線，保全從監視器上看到有人作案，馬上報警了。

伸港分駐所所長鐘健行表示，員警與保全人員迅速趕至現場，發現男子藏匿於周邊圍籬與小貨車之間，正要上前，嫌犯翻牆，警大喊「你麥走」，竊嫌緊急之下，來不及穿上拖鞋，機車也不顧了，拔腿狂奔，跑進1、200公尺處超商，還買了新藍白拖穿上。

警方隨後追趕，從身形研判就是他，並發現他滿頭大汗，還穿新的藍白拖，上前一盤問就露餡了，坦承脫鞋翻牆進廟，是不想留下腳印，腳步也比較輕。

議員賴清美感嘆，現在偷盜年輕化了，感謝警察及時逮捕，嫌犯來不及花光錢，和美警方將才23歲劉嫌案例登入警方內部通訊。北斗、草湖等各地，近來也發生多起奇怪小偷案，都在進一步盤查是不是這個奇怪的年輕人幹的，動機也還在了解中。