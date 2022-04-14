高力國際（Colliers International）今（14）日公布的最新研究報告顯示，電子高科技產業進場「掃」樓，最近5年投資金額已大幅加碼3倍！儼然已躍居商用不動產市場「大戶」；預期在產業趨勢轉變下，資通訊服務業、電子業、甚至線上相關行業，仍將持續主導未來1至2年的商用不動產租賃需求。

高力國際今天最新發布「科技業助力台灣不動產發展」專題報告，指出商用不動產市場受惠於台商回流及電子大廠擴廠所帶來的資金潮，包括5G通訊、電動車、雲端物聯網、AI等技術發展，以及全球供應鏈重整推動台商產線回流布局，再加上新冠疫情大幅催升企業對於科技服務及產品的需求，讓科技業成為近兩年台灣經濟成長的主要推力，也使得科技業對商用不動產的置產需求大增。

高力國際董事總經理劉學龍表示，從最近10年台灣商用不動產市場可觀察到，2018年開始的美中貿易、再加上2020年開始的新冠肺炎疫情，全球供應鏈在台重整，全球對於台灣科技業的需求大增，台灣也迎來一波商用不動產榮景。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，美中貿易戰可謂投資市場的分水嶺，貿易戰啟動後的2018～2021年這4年間，台灣商用不動產交易總額累積達5,173億元，對比貿易戰未開打前的2011至2017年的7年間，累積交易額5,968億元，其實相去不遠，凸顯貿易戰開打後，科技業加碼在台擴廠以及對於商用不動產的需求，相當強勁。 高力國際研究部董事梁儀盈認為，這一波的投資動能，很大部分是來自科技業因產能及人力擴張，而導致的置產需求。

梁儀盈表示，科技業置產需求強勁的現象，不只發生在台灣。

依據Real Capital Analytics的統計，科技業於亞太區域置產的金額，由2016年的20億美元，飆升至2020年的97億美元，5年總計投入了345億美元，而台灣次於中國大陸與南韓，為第三受歡迎的投資區域，也大幅推升台灣商辦及工業地產熱度。

梁儀盈表示，2016年時，科技業當年投資在商用不動產的金額僅121億元，約占當年的17％；到了2021年增加至474億元，占比33％，5年買氣力道加大近3倍。 另外梁儀盈指出，隨著全球對於台灣科技產品需求的成長，加速帶動廠商擴張在台產能，但由於於市面上既有物件選擇不多，因此資產取得方式更具多元彈性，除了傳統的承租或購買之外，透過促參、公辦都更、地上權標售等公部門招商取得土地自行興建，也成為選項之一。