在台灣養車不容易，除了需要繳強制險、燃料稅，4月份的汽機車牌照稅也是另一個讓荷包淌血的不可避免指定稅款。Money101總經理朱本傑建議，雖然針對汽機車牌照稅推出優惠方案的銀行不多，但善用信用卡結帳日，可以確保現金流無慮，減輕近期的支出負擔，另外，政府因應便民繳稅，提供行動支付方式，民眾繳費前可評估綁定行動支付享回饋。

過往，多數的信用卡繳納牌照稅並無回饋，權益皆說明繳納稅費無法計算現金回饋、哩程或是加油金等回饋，不過，現在越來越多信用卡綁定行動支付享繳稅回饋。

玉山銀行今年綁定悠遊付繳納牌照稅，享有0.2％的現金回饋；永豐銀行的信用卡，單筆金額每滿500元送1豐點，還有花旗銀行的紅利點數悠遊卡，每30元可累積紅點數一點，以及台新銀行的街口聯名卡，綁定街口App繳稅，最高享有6％回饋。

除了用信用卡繳牌照稅外，現在也可以使用行動支付繳牌照稅，今年台灣Pay一樣推出繳稅回饋刷卡金及抽獎優惠，指定銀行信用卡、金融卡綁定台灣Pay享有50元刷卡金或等值紅利點數；而悠遊付則是直接給最高9％的現金回饋券，是目前回饋最高的行動支付活動。街口支付則是在週三綁定街口聯名卡，繳納台北市牌照稅，享有6％回饋，最高上限200元。

同時以下7個族群可免繳或減免繳納牌照稅，包含150cc以下機車、電動車、身心障礙者（限一台）；遺失、報廢、天災或是停駛。

政府為了鼓勵民眾使用低污染機動車輛，扶持國內電動車相關產業，並建構永續發展環境，因此針對電動汽車，以及首度納入的12.1HP或12.3PS馬力以上的電動機車，在2025年12月31日止，可享免使用牌照稅的優惠，包括Tesla的Model S、Model X，都在免徵使用牌照稅的範圍內。

另外，有幾個狀況可以無需繳納使用牌照稅，遺失、報廢、天災或是停駛4種狀況可減免繳納牌照稅。

民眾繳交牌照稅前，除了信用卡或綁定行動支付回饋外，不妨可留意是否符合以上免繳或減免繳納族群，省下一筆支出費用。