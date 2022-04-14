搶攻母親節孝親商機，君品酒店推出「溫馨五月天‧寵愛媽媽」系列活動，除經典旗袍蛋糕與餐廳母親節專屬饗宴外，今年更於雲朗選物平台上，為希望安心在家過節的家庭推出兩款「母親節外帶套餐」。此外，君品酒店並與台灣三星攜手打造的「三星閃耀」住房專案，入住即可享有手機一支，以另類方式為辛勞的媽媽們準備大方好禮，也提前為飯店業年度大檔提前備戰。

即日起至5月3日於雲朗選物開放預訂母親節外帶套餐，「中式極品海陸」每套售價3,999元，包含港式靚盆菜、黃金蟲草燉全雞與活石斑等六道佳餚；「歐風爐烤牛排」每套售價2,999元，包含大快朵頤的25盎司爐烤牛肋眼、西班牙紅椒海鮮飯等六式經典美饌，特別的節日就要用五星精緻料理來擄獲媽媽們的心。除此之外，甜蜜再現經典復古「玫瑰夫人La Madame Rose」旗袍蛋糕，每顆1,280元，以古典優雅的旗袍造型為主軸，多層次的豐富口感與典雅外觀，適合送給氣質系母親，即日起至2022年5月7日接受預訂。

偏好儀式感過節，雲軒西餐廳也於5月7日至8日，午、晚餐時段提供專屬用餐優惠，每位2,980+10%元即可享用「海陸饗宴」，提供主餐半隻活龍蝦與6盎司爐烤肋眼牛排的經典搭配，還可享繽紛沙拉吧無限供應超過20種的新鮮有機蔬菜、當令現流海鮮與多款日式料理，再加碼「片皮鴨捲」及「尊爵紅酒」無限量供應!雅意義式餐廳同樣於2022年5月7日至8日，午、晚餐時段特別推出「當代饗宴」每位3,980+10%元，可品嘗到義大利家傳料理、威士忌熟成肋眼、坦度里大蝦等七道無國界精緻風味餐點，就以最美好的料理款待媽媽。

除滿足媽媽的味蕾外，5月6日起亦可安排媽媽體驗由君品酒店與台灣三星首次攜手推出的限定版「三星閃耀」住房專案，雙人入住行政套房每晚10,520元起，並享有SAMSUNG Galaxy 新上市M系列手機一支，專案內容亦享行政貴賓廳翰林軒、翌日雲軒早餐兩客，再贈鮮乳坊玻妞優格飲兩瓶以及心型戚風蛋糕一顆，為媽媽打造一場精緻小旅行。