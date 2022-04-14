據《安徽商報》報導，4月12日上午10時許，安徽廣德市一名共享單車企業的員工夏先生在團結路可口餅屋紅綠燈路口等紅燈時，發現一輛共享單車上裝有較多物品，這讓他覺得不太正常，隨即將車輛編碼輸入後台查詢。後台顯示，此台共享單車之前在上海，後經輾轉停留在廣德。

夏先生考慮到目前防疫形勢嚴峻，便立即報警。經公安機關核實：此共享單車由湖南人陳某某騎行，4月6日從上海出發，準備前往湖南省，途經安徽省廣德市，因手機沒電，停車在廣德市升平街的手機店內購買行動電源。

報導稱，4月13日，記者從廣德市獲悉，目前陳某某已經被集中隔離，核酸檢測結果為陰性。另外，陳某某在廣德市的經停場所已進行環境採樣和消毒消殺，環境樣本檢測為陰性。

廣德市疫情防控指揮部請廣大市民繼續繃緊疫情防控這根弦，並密切關注權威發佈，不信謠、不傳謠、不造謠，嚴格遵守疫情防控規定，配合做好各項防控工作，共同築牢全市疫情防控屏障。