不少人晚餐沒吃完，就會放到冰箱冷藏，隔天再拿出來加熱食用，但小心保存方法若不當，都有可能導致細菌滋長。泌尿科醫師高銘鴻提到，不少人吃不完又不想浪費，就會將剩菜剩飯冰進冰箱，明天再吃，其中要注意的是，海鮮、內臟最好不要放到隔夜，而且隔夜菜最好2天內吃完，若不斷重複加熱，可能會造成食物變質。

三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專提到，食物現煮現吃最新鮮，但若吃不完，多數人會放進冰箱隔天再吃，對此有不少人認為，隔夜菜容易滋長細菌，吃下肚並不健康，但他則表示，儲存不當的隔夜菜確實可能會引發中毒或急性腸胃炎，此外，食物重複加熱也會流失部分營養素，例如水溶性維他命B、C，他對此分享隔夜菜安全吃的6招撇步。

●隔夜菜安心吃技巧

1.避免食物沾到口水：隔天的便當菜應事先分開存放，避免食物沾到口水滋生細菌。此外，若有共食的必要，也可以養成公筷母匙的好習慣，除了能夠避免感冒交互傳染外，還能避免食物沾到口水。

2.煮熟食物避免室溫放太久：為了避免細菌增長，盡量在1至2小時內、食物放涼不燙手，就可放入冰箱冷藏。

3.海鮮、內臟不隔夜：海鮮及內臟類食品屬於容易腐敗、滋生細菌的食物，因此建議民眾當餐食用完畢。

4.避免反覆加熱：食物反覆加熱不僅造成營養流失，而且更容易滋生細菌，加熱以1次為限。

5.食物放隔夜要儘早吃完：食物放入冷藏2天內吃完，冷凍則最多1個月，勿不斷添加新食材重新烹調，以免造成變質。

6.加熱到70度以上：高溫能殺死很多細菌，吃隔夜菜前一定要充分加熱。