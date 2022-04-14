台灣疫情炸鍋，確診數屢創新高。（羅永銘攝）

台灣疫情持續燒，昨暴增744例本土，已創下歷史新高，確診案例數比去年疫情爆發時還多，而不少專家都預測這還不是疫情高峰，未來還會出現更高的數字，究竟今日疫情狀況為何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2點召開記者會說明。