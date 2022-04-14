直播》全境確診首見千例？疫情炸鍋 陳時中最新說明 13:592022/04/14 中時新聞網 何立雯 、中時、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【LIVE直播】傳本土單日確診將破千例？陳時中最新回應。（中時新聞網） 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣疫情炸鍋，確診數屢創新高。（羅永銘攝） 台灣疫情持續燒，昨暴增744例本土，已創下歷史新高，確診案例數比去年疫情爆發時還多，而不少專家都預測這還不是疫情高峰，未來還會出現更高的數字，究竟今日疫情狀況為何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2點召開記者會說明。 陳時中7月戰台北？ 蔣萬安：現在疫情為重 與病毒共存？台英5防疫措施PK 醫嘆：台灣只贏1點 #單日確診 #疫情 #陳時中 #本土 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「快篩國家隊」聲量增！網友們討論最熱烈的是哪些相關議題？ 09:202022/04/14 生活 本土疫情6月底趨緩？李秉穎給了兩個字答案 10:302022/04/14 生活 本土破700！聚會要取消嗎 前台大醫：2個月後更慘 00:292022/04/14 生活 新聞透視》陳時中蓄勢參選 傳接任部長的是「御醫」 04:102022/04/14 政治要聞 新冠流感化！心態最健康是這族群 醫見1狀況：真是夠了 12:162022/04/14 生活 陳時中蓄勢待發選台北市長？前綠委火大直言：不該選！ 10:082022/04/14 政治 季節快評》PCR改快篩 陳時中又校正了 09:562022/04/14 快評 陳時中曝疫情高峰期 蔡壁如：確實說明防疫政策路徑 11:292022/04/14 政治 陳時中認同侯友宜 確診破千不公布足跡 12:472022/04/14 生活 台灣人在大陸》疫情下的四川大學交換之旅 00:002022/04/14 兩岸徵文 本周單日確診恐破千！陣痛期達半年 醫：生活模式將大改 08:372022/04/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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