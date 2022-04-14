《菸害防制法》已逾15年未修法，行政院版修正草案終於送入立院審議，立院社福及衛環委員會今舉辦修正公聽會，針對政院版加熱菸及電子煙「一開一禁」作法，引發正反兩派意見，家長及民間團體呼籲應「雙禁」新興菸品，日本青少年加熱菸使用率逐漸上升，台灣不應重蹈覆轍！至於將禁菸年齡從18歲提高至20歲，多數與會人士均表達贊同。

立院社福及衛環委員會今舉辦《菸害防制法》修正草案公聽會，邀集專家學者及民間團體到場發表意見。台灣師範大學衛生教育系教授張鳳琴表示，近年來出現非常多挑戰教育現場的情況，例如有學生戴電子煙手錶來，但老師根本沒看過，也有老師反映，沒收學生電子煙後遭家長抗議，質問「你們是根據哪個法規來沒收？」

世界和平婦女會秘書長林淑慧指出，去年有苗栗縣議員揭露某高校教室一個班級搜出滿滿一箱電子煙，可見電子煙在校園中已相當普及；年輕人用「果汁」「果凍」等代號就能在網路上輕鬆買到電子煙，到超商取貨後帶進校園，菸商獲利之大讓人難以想像，因此呼籲政府應在第一線做好把關，嚴格取締查禁，更要祭出重罰，才不會對菸商不痛不癢。

國民黨立委張育美認為，年輕人對於網路使用相當熟悉，如針對網路販售菸品的查處機制不足，未來仍會層出不窮，因此主管機關有義務在修法前提出一套完整的網路稽查規劃，杜絕現有的新興菸品販賣亂象，減少供應、減少需求，才能減少新興菸品對青少年的傷害。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘指出，針對全國家長發出的3541份問卷結果顯示，近9成家長都擔心孩子因為使用新興煙品而成為吸菸者，更有高達96.7％的家長贊成「雙禁」電子煙和加熱菸。他強調，青少年將新興煙品當成「潮物」，在同儕間快速流行，讓家長很擔憂，希望能透過法規來管理，而不是只靠校規，「如果國家把孩子當成未來的棟樑，就不應該讓新興煙品進來，讓孩子在不知不覺中被殘害！」

台大醫院家庭醫學部醫師、菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然指出，美國一位18歲少女使用電子煙後被診斷出急性嗜伊紅性白血球肺炎，昏迷3天後甦醒，另一名16歲少年使用加熱煙也出現同一疾病，插管使用呼吸器及葉克膜搶救；過去認為電子煙和加熱煙是不同產品，卻發生一樣的疾病，其實兩者都含有汞、鉛、甲醛、乙醛等有害物質。有菸商主張加熱菸太貴、青少年不會用，但日本青少年加熱菸使用率從2015年的0.6％到2019年增加到4.8％，這是日本血淋淋的教訓，台灣不能重蹈覆轍。

民眾黨立委蔡壁如認為，修法要務實，需考量法條內容和實務上可行性。根據國健署統計，18歲以上國人電子菸使用率從2018年的0.6％上升到2020年的1.7％，究竟要開放但嚴管，還是要全面禁止但又擔心流向黑市，應考量國外先例及台灣風土民情。

立達法律事務所律師杜家駒認為，法規管制的基礎是要從本質做區分，電子煙是使用化學物質，而加熱菸內容物是菸草，應與紙菸劃分為一類，因此他支持將加熱煙和電子菸區別立法；至於加熱煙是否可上市，仍要回歸科學資料，考量「和紙菸是否有顯著差異」，如果沒有顯著差異而管制，可能違反憲法原則。

至於本次修法另一項重點「將禁菸年齡從18歲提高至20歲」，與會專家學者大多表示贊同。衛福部次長石崇良表示，國內78.3 ％的吸菸者在20歲以前就吸菸，特別是18到20歲就佔了25.1％，因此如果能把禁菸年齡提升到20歲，可以在關鍵期達到禁菸效果，保護青少年健康，目前參考美國、日本、新加坡都已提高禁菸年齡。

兒福聯盟文教基金會組長朱詩瑀認為，國際上已有將「禁菸年齡」和「成年年齡」脫鉤立法的做法，例如美國、新加坡、科威特等國的禁菸年齡為21歲，而投票及成年年齡則是18歲而泰國、日本的成年年齡為18歲，禁菸年齡為20歲，目前我國也是朝此修法方向前進。

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