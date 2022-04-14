台東縣議會14日設置快篩站，議員陳銘風快篩。（蔡旻妤攝）

台東縣14日新增23例確診案，其中成功廟宇進香團一行31人共有20人確診，台東縣府今天開設成功鎮及台東縣議會快篩站，並進行全面清消作業。此外，包括新港國中、成功國小等縣內5間學校因有多名學生被匡列，今起實行2天預防性停課，台東縣長饒慶鈴呼籲有足跡重疊者，可盡速前往篩檢或購買家用快篩試劑檢驗，且務必落實防疫措施。

台東縣衛生局說明，昨日深夜接獲通報，成功廟宇進香團一行31人（含司機、領隊），4／7-4／10搭遊覽車到外縣市進香，同行者其中1人成功鎮30歲男性，至外縣市後4／9留在外縣市未返回台東，4／11出現發燒、喉嚨痛症狀，4／13採檢確診CT值：19，已接種2劑疫苗(B-B)，可傳染期足跡皆為外縣市。

台東縣政府衛生局昨天接獲通知後，徹夜擴大採檢發現同團目前共有20人確診，CT值介於12.9-35.3，衛生所刻正疫調持續匡列中。另外確診3人，分別為全國案29378接觸者2人，2人皆為成功鎮60多歲女性，CT值分別為17及25.1，以及綠島快篩站篩檢出1人，為30多歲男性，已接種3劑疫苗，可傳染期有北部足跡，4／10返回才綠島，目前初步研判與高雄確診案28673一行綠島旅遊無關。

縣府今天緊急於成功鎮海濱公園設置社區快篩站，並安排縣議會進行篩檢作業。其中，成功地區從今天下午一點到六點快篩地點海濱公園停車場，將開兩條線篩檢，並協調長濱及東河衛生所人力支援，呼籲有足跡重疊者，可盡速前往篩檢或購買家用快篩試劑檢驗。

另外，遵照中央教育部停課指引，縣府也緊急宣布，包括新港國中、成功國小、三民國小、富山國小幼兒園、豐榮國小幼兒園等多所中小學及幼兒園，因為學生或親屬多人被匡列，今天起進行2天預防性停課；成功商水、台東特教學校則是部份班級停課。