在內資買進及外資回頭之下，印度股市近月表現佳，法人表示，儘管印度近期大買俄油遭各國批評，但就基本面來看，印度GDP是今年成長率最高的國家，近期密集公布財報，市場預估EPS年增率仍有雙位數增長，有利資金回流，可讓印度股市再續多頭走勢。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度股市近一個月表現強勁，主要受印度內資追捧而走高。印度3月份國內股票型基金淨流入金額創下單月歷史新高，並為連續第13個月呈現淨流入，顯示本地投資人對股市信心堅強。就基本面而言，印度近期開始公布去年第四季企業財報，目前市場預估EPS年增率仍有雙位數增長，因此，在強勁的基本面搭配內資持續作多，仍有利印度股市表現延續。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度本財年通膨近期雖上修至5.7％，但印度央行（RBI）日前宣布最新利率政策仍不變，同時，也將2022至2023年的GDP預估，從之前的7.8％降至7.2％，市場預料升息時間點可能自第二季後才開始。印度通膨率雖有攀升，但仍在預估區間內，有助於更多寬鬆貨幣的籌碼和政策出台，得以支撐經濟穩定增長，自然也將反映在產業與股市表現；從本益比或股價淨值比來看，目前也較其他新興市場股市處於合理位置。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度3月製造業PMI公布為54，較2月的54.9小幅回落，但服務業PMI則來到53.6，較2月的51.8增加，且兩項數值依然高於50榮枯線，雙雙處於擴張領域長達8個月，持續反映即便有疫情干擾，在積極重啟經濟的大方向之下，經濟活動不僅已回歸正常化，政府更在2023財年的預算案中明確指向促進經濟成長與產業長期發展優先於財政穩定，在政策做多的推波助瀾之下，企業財報表現依然不差，營收與盈餘仍大幅成長。