由女團「Berry Good」身份出道的26歲女星祚弦，自去年成員合約陸續到期後，她便積極發展個人演藝事業，除了接下多個廣告外，也開始參與電視劇及電影的演出，人氣不斷攀升。而私底下經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日突然曬出「事後崩潰照」，意外引發討論。

祚弦日前突然在個人IG的限時動態上曬出照片，照片中只見她穿著一件粉色的緊身上衣與運動長褲，大方展現凹凸有致的身材曲線，並在貼文中寫著：「老師….我好痛，喘不過氣了，呼….但是蠻好的」，讓網友看了差點又歪樓。但仔細看才發現祚弦即使戴著口罩，臉上卻露出不少汗水，原來十分注重身材的她，因被健身教練操到受不了而特別發文分享健身完後崩潰趴地的狀態，事後她的教練也分享該文，透露祚弦從早上8點就起來健身，自律的精神讓不少人大感欽佩。

事實上，祚弦由Berry Good女團身份出道以來一直給人清純的形象，但自從2019年穿著火辣的爆乳裝扮cosplay動漫劇中的性感角色爆紅後，便逐漸開始小露性感，陸續接下酒商及內衣等廣告代言，之後也陸續在《他就是那傢伙 》、《龍屢閣：無情都市》等電影及電視劇中演出獲得觀眾喜愛，近期也推出全新BL作品《冬季後的櫻花》，使她人氣不斷攀升。