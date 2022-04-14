近日微博上有人爆料，自己是一名單親媽媽，去年遇到網紅田一名主動加好友，兩人談起感情，並且多次約她出去見面，過程中還讓女方付款他想買的奢侈品和衣服，以甜言蜜語哄騙女方將現金給他，渣男行為曝光引起網路討論，讓不少人在留言區要田一名還錢。

網紅田一名（本名田欣）在抖音上時常分享自己的唱歌影片，渾厚的歌聲搭配過度浮誇的表情動作，加上他粗獷野性的外表，讓他帶給觀眾強烈的油膩感，被網友戲稱「油王」，而近日他被網友爆料騙財騙色，網名叫「單親媽媽被騙血淚」的帳號發布一則貼文，貼文內容實名控訴田一名，講到認識始末該女子說自己是一名單親媽媽，田一名主動接近她加好友，通過每天無微不至的聊天讓女方卸下心房，並從對話中蒐集個人資訊，時機成熟後田一名就約女方出來見面，每次見面都讓女方付款他要買的奢侈品和衣服。

根據女方自述，該女的生活上有困難，田一名承諾會照顧她和小孩，並向她保證會有未來，哄騙她用信用卡的額度取出現金供他花用。直到信用卡的額度完全透支，田一名聳恿女方挪動公司公款給他，還讓女方貸款20萬人民幣（約91萬台幣）給他，總共在田一名身上花費519434人民幣（約236萬台幣），

網紅被指控挑唆女生給他花錢。（圖／微博）

女子控訴自己被騙財騙色。（圖／微博）

沒想到更扯的是，得知無法再拿到錢後，田一名直接消失，電話不接，訊息不回，氣到女方直接在網路上公布此事，同時貼出身分證照片和對話紀錄，證明自己此言不假。