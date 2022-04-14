民眾黨主席、台北市長柯文哲為了苗栗縣議員提名一事，在黨務會議中飆罵「管好自己的狗」引起討論，而整起事件的其中一位當事人林志豪今（14）日宣布推出民眾黨，透露柯文哲辱罵立委賴香伶，就是壓垮駱駝的最後一根稻草。

林志豪在臉書表示，因為抱持跨越傳統藍綠的黨派思維，他因此對新政治有所期待，也是他加入民眾黨的初衷，但卻遇到不公開、不公平、不透明的參與機制，從去年7月填寫參選意願報名表開始，就持續被各種明示、暗示，甚至是威逼利誘、施壓哄騙，讓他不禁自問「這是我認識的台灣民眾黨嗎？」

林志豪說，當自己向中央評議會提出申訴到調查報告完成，結論很明確的指出「提名過程有關鍵性的行政瑕疵」，但真正打擊他的卻是當調查報告完成後，柯文哲竟辱罵賴香伶、林恕暉。他說「這是壓垮駱駝的最後一根稻草，我必須要離開民眾黨，如果我還堅信我相信的那些價值」。

林志豪向願意為他抱不平的夥伴致謝，「你們是我真正的夥伴，很抱歉，沒有辦法跟大家一起走下去」，也向鄉親承諾他會持續參選苗栗縣第一選區的縣議員，爭取為民服務的機會，希望鄉親能夠成為他堅強的後盾。