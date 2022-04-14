「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與小3歲的「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）去年驚爆世紀復合，此後兩人越愛越高調，近期翹臀珍更自曝已經接受小班求婚，一圓20年前解除婚約的遺憾，翹臀珍近日在官網透露更多求婚細節，表示男友是趁她在洗泡泡浴時，在全身沒穿衣服的狀態下突然掏出婚戒求婚，讓她一時說不出話。

翹臀珍20多年前曾與小班交往，還衍伸出形容兩人的戀情為「班尼佛（Bennifer）」一詞，2002年時他們一度訂下婚約，卻沒舉行婚禮，還在兩年後閃電宣布分手，翹臀珍之後嫁給歌手馬克安東尼（Marc Anthony），生下一對龍鳳胎，而小班則在隔年迎娶珍妮佛嘉納（Jennifer Garner），生下3個孩子。

如今又恢復單身的兩人，去年上演重逢後的絕地大復合，翹臀珍不僅大方認愛，出席任何活動身邊幾乎都有小班陪伴，讓外界推測兩人可能去年底就會結婚，但直到近日，她才在官方網站曬出影片，證實已經被套牢，更讚男友：「你很完美！」

翹臀珍和小班的愛情故事有如西洋版的大S和具俊曄夫妻，消息曝光後也引來許多支持兩人的粉絲道賀，翹臀珍近來在「On the JLo」電子報分享被二次求婚經過，透露是在全世界她最愛的地方，也就是家中可以洗泡泡浴的浴缸被求婚，當時她正在泡澡，見男友突然單膝跪地，上演20年前一樣的動作，「過了20年這件事又發生了」，而小班見她不說話，反問是同意的意思嗎？翹臀珍立刻回：「Yes，當然是 Yes！」，並形容小班準備的求婚不鋪張浮誇，「是我能夠想到最浪漫的事」。