據央視新聞報導，中國國務院新聞辦公室今天（14日）舉行新聞發佈會，公安部、最高法、最高檢、工業和信息化部、人民銀行有關負責人介紹了一年來打擊治理電信網路詐騙犯罪的工作舉措和成效。公安部副部長杜航偉指出，自去年6月至今實現立案數連續9個月同比下降，打擊治理電信網路詐騙犯罪工作取得顯著成效。

杜航偉表示，一是依法嚴打嚴懲成效顯著，有力震懾違法犯罪。公安部組織大陸全國公安機關始終保持嚴打高壓態勢，深入開展「雲劍」「長城」「斷卡」「斷流」「5.10」等專項行動，統籌指揮各地一體作戰、整體打擊，先後組織開展150次全國集群戰役，有力打擊震懾犯罪。

一年來，全大陸共破獲電信網路詐騙案件39.4萬起，抓獲犯罪嫌疑人63.4萬名，比去年同期分別上升28.5％和76.6％，打擊戰果創歷史新高。公安部會同大陸國家移民管理局組織開展「斷流」專案行動，揪出非法出境團伙1.2萬個，抓獲偷渡犯罪嫌疑人5.1萬名。會同最高法、最高檢、工信部、人民銀行和三大運營商持續推進「斷卡」行動，查獲「兩卡」違法犯罪團伙4.2萬個，查處犯罪嫌疑人44萬名，懲戒失信人員20萬名，懲處營業網點、機構4.1萬個。

二是預警防範效果突出，堅決守護群眾財產安全。大陸國務院聯席辦會同各成員單位，將大數據、雲計算、人工智能等科技手段與防範治理深度融合，全力構築防止群眾被騙的「防火牆」。公安部指導各地建立分級聯動勸阻機制，推動「廈門經驗」在全國落地生效。

一年來，大陸國家反詐中心直接推送全大陸預警指令4067萬條，各地利用公安大數據研判預警線索4170萬條，成功避免6178萬名群眾受騙。會同相關部門加大技術反制力度，升級優化攔截系統，建立快速動態封堵機制，完善止付凍結工作機制，成功攔截詐騙電話19.5億次、手機簡訊21.4億條，封堵涉詐域名網址210.6萬個，緊急止付涉案資金3291億元人民幣。

三是壓緊壓實屬地責任，源頭管控成效明顯。公安部依託大陸國務院部際聯席會議機制，實行涉詐重點地區約談警示、紅黃牌警告和掛牌整治制度，對17個重點城市進行紅黃牌警告，與中央政法委共同集中約談20個重點縣區黨政主要領導。壓緊壓實地方黨委政府主體責任，推動把管控治理工作納入平安建設重要內容，強力推進源頭管控和教育勸返等工作，從境外教育勸返涉詐人員21萬名，赴境外針對大陸國內實施犯罪的人員大幅減少。公安部會同大陸國家移民管理局嚴格落實出境管控措施，嚴密證件簽發管理，加強重點方向口岸攔查勸阻，有效切斷邊境偷渡通道，阻止了大批涉詐人員企圖出境從事違法犯罪活動。

四是行業治理齊抓共管，合力擠壓犯罪空間。中共中央政法委將信息網路行業領域專項整治，納入常態化開展掃黑除惡鬥爭進行部署。大陸全國人大法工委加快推進《反電信網路詐騙法》立法工作，為加強行業監管、源頭治理提供法律支撐。

此外，大陸工信部組織三大電信營運商升級啟動「斷卡行動2.0」，先後清理高危電話SIM卡7769萬張、行業卡1931萬張。人民銀行深入開展「資金鏈」治理工作，拒絕可疑交易1.3億筆。中央網信辦會同公安部、工信部加強網路巡查監測和網路生態治理，集中整治互聯網行業涉詐突出問題，通過規範行業管理，有效堵塞了一批監管方面的漏洞，擠壓了電信網路詐騙違法犯罪活動空間。

五是反詐宣傳氛圍濃厚，全社會參與共築防線。大陸公安部多次召開新聞發佈會，通報打擊成效，公佈典型案例，揭露詐騙手法，震懾違法犯罪。大陸國家反詐中心開通官方政務號，累計發佈視頻4300多條、播放30億次。持續推廣大陸國家反詐中心App，受理群眾舉報線索1466萬條，向群眾預警2.3億次。

此外，會同中宣部組織開展「全民反詐宣傳月」活動，積極構建覆蓋全社會的反詐宣傳體系，組織開展反詐宣傳進社區、進農村、進家庭、進學校、進企業的「五進活動」。中央網信辦、外交部、教育部、司法部、工信部、人民銀行等部門充分發揮職能作用，在各自行業領域內，開展形式多樣的宣傳活動，切實提升群眾防騙識騙能力，努力營造全民反詐、全社會反詐的濃厚氛圍。

杜航偉表示，下一步，各地區各部門要持續對電信網路詐騙犯罪保持嚴打高壓，不斷鞏固和深化打擊治理成效，堅決打贏這場反詐人民戰爭。