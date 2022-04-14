迎接母親節到來，持第一銀行信用卡到全臺逾20家百貨公司購物與聚餐，享最高20％回饋。第一銀行攜手高雄「義享時尚廣場」精選各項館內消費禮遇，4月21日至5月8日，持「義享天地聯名卡」享首四日滿3,000元送100元、指定專櫃優惠折扣及餐廳單筆滿2,000元加碼館內刷卡金200元；此外，全館使用台灣Pay掃碼滿額登錄享最高20％回饋。

為了吸引民眾在母親節檔期刷卡消費，持一銀卡至連鎖百貨新光三越、遠東百貨消費滿額最高贈3,000元，至台北101購物中心優享最高10％回饋，桃園地區指標百貨大江購物中心、台茂購物中心、統領百貨消費滿5,000元送100元，若搭配「桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡」可享最高17％回饋，刷出幸福小確幸。

為犒賞媽咪的辛勞及回饋卡友，第一銀行特別與明曜百貨推出指定餐廳消費送抵用券活動，於4月14日至5月8日至果然匯、涮乃葉、莫凡彼或上島咖啡店消費滿1,000元贈100元，若使用「義享天地聯名卡」或「宜蘭認同卡」消費登錄再加碼5％刷卡金，回饋合計15％。

第一銀行積極打造金融數位生活體驗，至今年6月底前，新戶透過線上辦卡，核卡後90天內綁定指定行動支付，包含Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay、台灣Pay、街口支付、Line Pay、橘子支付、悠遊付等，刷卡消費再加碼10％回饋（上限500元）。