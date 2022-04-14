國稅局對房東大查稅，國庫進帳近1億元！財政部14日指出，近期財政部五區國稅局針對囤房大戶（持有十戶以上非自住房屋）完成租賃所得查核，查核總件數為1,734件，總共核定補稅案件1,006件，補課9,944萬元。

我國自2021年10月起至2022年3月間啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」專案查核，首要對象是針對持有非自住房屋十戶以上者要求申報租賃所得或說明原因。另國稅局近期也同步針對全台持有五戶以上非自住房屋的個人房東啟動專案查核。

依所得稅法規定，個人房東出租所獲得的租金收入屬於租賃所得，採收入減除成本認列所得。若房東無法逐項列舉成本，可適用財政部各年度費用標準，以43％為必要費用，剩下57％收入計入個人綜合所得，依個人綜所稅率計算稅負。

然而，民眾出租房屋收取租金，如果有漏報租賃所得，國稅局將認定為個人過失，依裁罰倍數參考表裁處漏稅額0.5倍罰鍰，再加上本稅即為1.5倍。

經統計，國稅局查核總件數為1,734件，總共核定補稅案件1,006件，補課9,944萬元。

其中最知名案例為中部一位名醫手上持有91戶房屋且座落於一中商圈，堪稱一中商圈超級包租公，國稅局也依照專案查核要求其補稅，最後補繳212萬元所得稅款，為目前囤房大戶查核專案最大咖。

官員表示，該醫生原本收到國稅局輔導函後自動補繳2016～2019近四年所得稅約10萬元，約等於44萬元租金，但其中2018、2019還沒有租金收入，明顯不符常理。

經過國稅局實地訪查，果然發現該醫生名下房屋近年多為滿租，明顯短漏報租金，後來國稅局又找該醫生「喝咖啡」，要求說明短漏報情況，最後才補繳202萬元稅款，合計補稅212萬元。