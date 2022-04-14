行政院發言人羅秉成。（行政院提供）

行政院確診案再添一例，行政院發言人羅秉成今天表示，昨天政院採驗225人PCR、69人快篩，今天上午接獲通知，有一名同仁確診，該員昨天上午有到立法院出席公聽會，政院祕書長李孟諺今早致電立法院祕書長林志嘉，請密切接觸者居家隔離，間接接觸者居家半公或自我健康監測。

行政院公務車3名駕駛日前驗出陽性確診，行政院副院長沈榮津、副祕書長何佩珊因密切接觸確者診，已經進行居家隔離，PCR採檢陰性。行政院近日分為三階段進行院區內快篩、PCR檢驗，昨天再篩出一名員工確診。

羅秉成說，今天一早接獲通知，昨天篩檢驗出一名職員陽性確診，該原昨天有赴立法院出席公聽會，下午回到院區PCR採檢，今天上午接獲通知確診，立即由李孟諺向林志嘉通報，進行相關區域清潔消毒。

羅秉成說，政院3天來篩檢站進行PCR有678人、快篩283人，截至目前為止有3名駕駛、2名同仁確診。

羅秉成提到，目前居家隔離的沈榮津和何佩珊身體健康狀況相當良好，採檢也都為陰性。