香港懲教署表示，2019年「黑暴事件」後，大量涉及嚴重罪行及「思想激進」的違法者被還押或定罪，懲教署定出三大針對性「去激化」更生計劃方向，包括認識中國歷史及國民教育等，「按部就班」地去除激進思維，截至2月28日，約250名在囚者曾自願參與「去激化」更生項目。

明報報導，香港保安局及轄下多個紀律部隊近日書面回覆立法會議員就新一年開支預算提問。懲教署長黃國興回應立法會議員梁美芬時表示，該署派出專責個案主管，評估在囚者多項「激進思想特徵」，識別他們在「去激化」過程中的特殊更生需要，並定出三大針對性更生計劃方向，包括：認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整、生涯規劃及家庭關係重修，為每名在囚者配對合適更生項目。

香港懲教署推行「 一切從歷史出發」活動，包括VR歷史教學、歷史電競活動等，又加強《基本法》及《香港國安法》教育等，提升在囚者國民身分認同。該署推行「青少年研習所」為青少年在囚者做「心理修復與重建」，又推行「心路歷晴計劃」，為成年在囚者處理精神健康問題、極端反社會暴力思想、心理和情緒困擾、衝動控制困難等。署方亦與警方合作推行「並肩同行計劃」，向在囚者灌輸正確價值觀。署方亦會邀請在囚者家人到院所一同接受專業心理治療，修復家庭關係，又舉辦生涯規劃課程，協助在囚者就業及升學。

保安局書面回覆稱，自《香港國安法》實施至3月4日，警方共偵破3宗恐怖主義案件，拘捕19人，12人被起訴，1人被定罪。