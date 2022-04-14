民眾黨苗栗縣議員提名爆發爭議，角逐該區初選的林志豪去年11月向中央黨部檢舉時任苗栗縣黨部主委馮啟彥黑箱作業，未料衍生台北市長柯文哲砲轟立委賴香伶「誰家的狗，自己回去管好」的風波。林志豪今在臉書宣布退黨，並稱「這是壓垮駱駝的最後一根稻草」，針對林志豪的退黨，民眾黨也做出3點回應。

對於林志豪宣布退黨，民眾黨今發出聲明指出，台灣民眾黨是個新興政黨，願意給年輕人機會，也已經提名相當多優秀且有抱負的青年候選人，但因為政黨本身年輕，面臨第一次的地方選舉，在選務推動上，難免有未盡之處。

其次，台灣民眾黨敢於反省檢討，透過機制將程序補正，而林志豪先前申訴時表達只為追求公平遴選，台灣民眾黨亦在12日即刻召開臨時中央委員會討論本案，並決議將全案交由選務主責單位—選舉決策委員會做妥善處理，但林志豪卻在選決會尚未召開前，就自行宣布退黨，並決定參選到底。可以感受林志豪的初衷，就是將參選列為唯一目標。

最後，台灣民眾黨稱，參選是每位公民的權利，但是政黨政治對選舉的提名還是有一定的程序，所以對於林志豪退黨逕行宣布參選，本黨只能尊重。