不少人為疫情升溫感到擔憂，小兒科醫師張博揚表示，Omicron變異株與過去的新冠病毒相比溫和很多，讓染疫重症率就低且幾乎不會死亡的族群更不用擔心，他認為既然要選擇和病毒共存，不要動不動就隔離10天，「它就是未來生活的一部分，現在心態最健康應該是那些確診的民眾了。」

張博揚今（14）日於個人診所粉專指出，國內疫情升溫，部分民眾開始變得焦慮，當中還有許多人沒有打第三劑，他認為想打就去打，地方衛生所每天早上會有固定名額，但現階段能選的疫苗不會太多，短期內連高端都沒有，至於堅持不想打疫苗的，他說一定要做好心理準備，萬一怎樣，希望旁邊的親友不要太多責備。

指揮中心昨日表示5至11歲兒童的疫苗在最後談判階段，張博揚分析，新冠病毒變異到Omicron，真的變得比較溫和，讓原本重症率低、幾乎沒有死亡的族群更不用太擔心，但本身身體狀況不好的高風險兒童就不能冒險。

至於現階段的居隔或停班停課措施，張博揚認為「不要動不動就隔離」，社會因為新冠肺炎付出的代價太大，偏偏隔離完還是會繼續傳染，就像腸病毒一樣停課一周，實際上三周以內的時間還是會傳給他人，「停課有用嗎？」

張博揚表示，同是醫護的人透露，專責兒童病房塞滿確診卻沒有病狀的孩子，只是在等隔離期滿10天再回家，「讓人不知道要照顧什麼」，其他國家都是確診後3至5天就返校正常上課，與新冠病毒共存，就和與流感、腸病毒共存是一樣的，它們就是未來生活的一部分。

張博揚說，就連口罩也不是應該戴著一輩子的東西，有時看到這3年內出生的小孩，「真的覺得他們很可憐」，甚至還看過拿下口罩會狂哭的女娃，只有戴上才會停止哭泣，「真是夠了，我想現在心態最健康應該是那些確診的民眾了，一種考完試輕鬆的感覺」。