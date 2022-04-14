新北市「土城員和社會住宅」已全部完工落成，預計本月18日對外公告，以月租最低從8,500元起，首度招租，5月3日起開放申請，預計7月15日進行電腦抽籤，最快9月可入住。

「土城員和青年社會住宅」已全新完工，並由新北市城鄉發展局移交新北市住宅及都市更新中心管理。

新北市住宅及都市更新中心今（14）表示，預計於4月18日公告、5月3日起開放申租。

新北市住都中心表示，此次「土城員和青年社會住宅」對外招租，總計推出508戶，優先戶月租金8,500元起、一般戶租金10,600元起，申請方式除現場收件，因應疫情與便民，也新增線上申租，目前尚未正式開放，民眾詢問度已破表。

「土城員和青年社宅」位於莊園街、學府路二段交界，步行5分鐘左右可抵達捷運海山站，社區一樓規劃托老中心、托育中心及庇護工廠，二樓作為青創中心。

本次招租508戶中，套房型有265戶，坪數約 12.5坪，月租金8,500元至10,600元；兩房型為165戶，坪數約23坪，月租金13,200元至 16,500元；三房型有78戶，坪數約28至32坪，月租金15,900至22,800元。

新北市住都中心副執行長錢奕綱表示，本次招租總戶數中，優先戶占約42.5％、一般戶占約57.5％，為落實居住正義，其租金訂定參考不動產估價師市場租金價格評定結果，一般戶依市價打八折、優先戶依市價打六四折，租金均已包括管理費。雖尚未開放申租，但中心每天都接到眾多民眾洽詢，顯見關注度極高。

新北市住都中心說明，本次申請期限自111年5月3日起至6月7日止，7月15日進行電腦抽籤，依據抽籤後選屋序號，列入各資格類別遞補名單最後一位遞補者排序之後，再依順序通知申請人選屋、點交、簽約及公證，第一批承租人預計9月入住。

至於租約，每3年為一期，承租人在租期屆滿前檢附證明文件可以書面申請續租，經審查通過就能續租，以二次為限，總租期最多6年，具備優先戶身分者，總租期可延長至12年。