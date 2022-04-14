星宇航空董事長張國煒正式回鍋長榮集團，立榮航空今(14)日舉行臨時董事會，會中通過張國煒接任立榮航空董事長一案。長榮集團近年不斷上演宮鬥劇，長榮集團創辦人張榮發105年過世時，立下遺囑將240億元遺產由二房獨子張國煒繼承，曾引爆哥哥們的不滿。今張國煒再度強勢回歸，當有媒體問及遺產問題時，他則表示遺囑是爸爸寫的，自己「從頭到尾沒這個心」。

長榮集團創辦人張榮發於105年過世後，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒，大房三子張國政提遺囑無效訴訟案，台北地院家事法庭審理後，認定遺囑有效，判決二房獨子張國煒依遺囑接任總裁，扣除分給其他繼承人的特留分後，張國煒可單獨繼承140億元財產，張國政提起遺囑無效訴訟，一審敗訴後提上訴，二審待法官諭知再開辯論。

綜合媒體報導，張國煒指出，針對遺產部分，兄弟大家有各自的想法，遺囑是張榮發（爸爸）寫的，坦白自己也不知道裡面的狀況「所以當初告我我也是覺得蠻突兀的」。他強調，其實應該應該要找遺囑執行人、見證人。

提到一審勝訴問題，張國煒則說，是爸爸獲勝不是我，且也沒有什麼勝不勝，那只是一個證明，最重要的還是爸爸的意思。

張國煒過去創立星宇航空時，曾表示沒有父親的栽培與遺產，不可能造就星宇，關於遺產爭議，他則認為沒有什麼不對，會善用父親所留下的，用專業致力於發展民航業務。