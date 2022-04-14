太平區1名80多歲的張姓老翁平日與妻子一同生活，子女都在外地工作，日前晚間10點多忽然妻子稱「整天胃不太舒服，一直悶悶的。」老翁護妻心切就獨自外出要去附近藥局買藥，結果鄰近的藥局均已打烊，老翁就再四處找尋，深夜時分竟迷途在1公里外的巷弄內，所幸新平派出所員警巡邏發現，好在老翁尚知道住家附近的特徵，由員警護送返家，老翁妻子得知後非常感謝警方熱心協助。

太平警分局新平派出所警員鄭彩妙、王奕杰日前深夜1點多巡邏巡經樹孝路沿線，忽然發現巷子內有1名老翁在路旁徘徊，員警立即上前關心，原來是老翁迷路了。老翁向員警表示，自己平日與妻子兩人互相照料，子女都成家立業了，今天晚上睡前因妻子告知胃有點不太舒服，想說外出幫她買個胃藥，可以舒緩一些症狀，外出後發現熟悉的藥局均已打烊，想說到附近繞繞看有無其他藥局，結果就迷路了。

員警見老翁衣衫單薄就先行將其帶返派出所安置，好在張姓老翁尚知道住家附近的特徵及相關位置，順利護送返家。

老翁妻子見到警方護送丈夫返家非常驚訝，在得知原因後，除感謝警方的熱心協助，也感受到丈夫的愛心，並表示胃悶的症狀已舒緩許多，會再多注意自己的身體狀況，並對員警表達謝意。