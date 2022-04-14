民進黨高巿議員初選，三民區民調14日公布，包含宣布退選的前桃園巿議員王浩宇，6搶4最後由康裕成、鄭孟洳、何權峰、林武忠上榜，代表正國會台灣正青的蔡佳庭可惜落馬。今晚民調則將執行鳳山區以及前鎮小港2選區。

民進黨公布初選結果，康裕成0.2393、鄭孟洳0.2153、何權峰0.1929、林武忠0.1661、蔡佳庭0.1341、王浩宇0.0523。

議長呼聲很高的前議長康裕成一如預期在初選民調拔頭籌，菊系六小福何權峰也過關，前議員林武忠因為銷單案纏訟10年，在2017年議員期間定讞，喪失議員資格，經過5年沉潛，捲土重來，再次闖進初選，有機會回鍋議員。

頂著前議長蔡見興的女兒，蔡佳庭此次初選雖是新人，但代表正國會「台灣正青」連線，又是政二代，可惜不敵其他幾人。至於前桃園巿議員王浩宇被罷免後轉戰三民區，不過在初選前就宣布退選，民調結果也反應他的支持度。

民進黨初選14日晚上將輪由鳳山區及前鎮小港，競爭最激烈的鎮港選區，雖然湧言會「高雄正能量」的黃雍琇提早上壘，但改支持的會計師余宗熹後勢看漲，讓新系「邁盟」黃彥毓備感壓力，上午行程仍馬不停蹄拜票。

鳳山區5人登記，提名4席含1席婦女保障，代表正國會的陳慧文篤定出線，剩下3席4搶3，「邁盟」蘇致榮說，行程跑到一半接到消息，保持平常心，請大家為他加油，湧言會林智鴻持續路口掃街，拜託晚上守電話支持他。