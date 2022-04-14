有車的人都會去哪裡洗車呢？不少人會選擇到加油站洗車，方便又省時的服務是許多人的首選，且加油站的洗車金額也比專業的汽車美容便宜，不過近日就有網友分享自己與朋友到加油站洗車的經過，他表示不明白加油站的洗車服務究竟好在哪裡？更是直言覺得自己像是被當了盤子。

加油站洗車兩百元會很盤嗎？(圖/翻攝自PTT)

一名網友在PTT分享在加油站洗車的經過，他表示自己與朋友一同開車外出時到加油站加油，到加油站時原PO與友人想著反正也不趕時間，且兩人也相當好奇加油站洗車服務中最貴的200元洗車有多厲害，因此就想著洗車的費用兩人平分，來體驗一下加油站洗車的最高規格服務。

原PO表示車子洗好後兩人還特地停在路邊觀察細微之處，不過成果卻不如兩人所預期，原PO提到他與友人看了許久也看不出個所以然，除了有多潑幾次蠟以外，其餘的好像與百元洗車無異，看不出有那裡值得200元，甚至有某些地方洗得不是很乾淨，讓原PO無奈表示「這樣算是盤子嗎？」

貼文一出，不少網友表示加油站的洗車服務其實算不錯的，有人提到有些民營的加油站會進很好的洗車機器，也有網友表示現在許多手工洗車都要500元起跳，加油站的洗車服務真的算很好了，而更是有人指出，過去曾看過瑪莎拉蒂跟保時捷都在加油站打蠟，勸告大家真的不用堅持要手工洗車。