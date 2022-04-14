俄羅斯盧布周三穩定在1美元兌80盧布附近，俄羅斯股市則翻黑收跌。

在莫斯科交易所盧布跌0.3%，來到79.91。上周盧布升到71，為去年11月11日以來最高水準。

盧布兌歐元周三收在86.29。

Alfa銀行首席經濟學家Natalia Orlova說，到今年底之前，市場會出現較多輪的劇烈波動。Orlova補充說，儘管盧布未來一個月可能會繼續堅挺，但長期而言仍有很大的下跌空間。

俄羅斯央行在上周五解除部分資本管制，取消12%買外匯的高額佣金，並自4月18日起解除個人買外匯禁令，讓盧布在本周稍微偏軟。

在結束近一個月的交易中斷之後，10年期OFZ國債殖利率從3月21日創紀錄的19.74%降至10.57%。

俄股周三吐出早盤的上漲，以盧布計價的MOEX俄羅斯指數跌0.7%，為2523點；以美元計價的TRS指數跌0.8%，為996點。