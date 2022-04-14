儘管隔夜美股大漲，科技股、晶片股與其他成長型股票漲勢尤其亮眼，但投資人在周末長假之前縮手，周四香港股市走勢平平，恆生指數開漲0.42%，目前漲0.39%，報21458.31點。國企股漲0.7%，報7367點。

香港自周五（4月15日）到下周一（4月18日）為耶穌受難日與復活節假期，港股休市，下周二恢復交易。

恆生科技股指數目前上漲1.38%，成分股普遍上漲，僅中芯國際和阿里巴巴走低，分別跌0.6%和2.6%。

遭「股神」巴菲特副手蒙格（Charlie Munger）相關的報紙與軟體公司Daily Journal Corp大砍一半持股，阿里巴巴股價持續走弱。

小鵬汽車大漲6.7%，在恆生科技股指數中表現最佳，延續隔夜在華爾街股市大漲逾7%的氣勢。中國國常會宣布將支持新能源車消費，帶動相關中概股在隔夜市場全面勁揚。

汽車、家電等消費股走強，比亞迪漲5.8%，在藍籌股中表現最佳。吉利、廣汽均漲逾5%。此前中國國務院總理李克強指示應適時降準以支持實體經濟，並鼓勵汽車、家電等大宗消費。

中國多地放寬房市管控，相關房地產與物管股普遍上揚，碧桂園漲1.7%，龍光及合景漲逾3%，碧桂園服務漲2.5%，濱江服務大漲5%。

波羅的海乾散貨指數（BDI）連漲兩日，太平洋航運應聲大漲逾8%。其他航運股亦走高，中遠海控、東方海外、中遠海能均漲逾2%。