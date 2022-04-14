缺工、營造成本高漲、升息、打房等一波接著一波，首季整體案量衰退，據統計數字顯示，北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案量約2,732.9億元，年減幅約2.8％。住展雜誌研發長何世昌表示，近年來土地市場成交熱絡，建照核發量頻創新高，按理說推案量應該爆發性成長，但因上述各種原因，影響到首季的推案量。

今年房市雜聲不斷，市場即將反轉的說法甚囂塵上，不過，何世昌進一步說，今年首季因供給量縮，建案銷售仍然穩健。一般而言，單季銷售率若達到15％以上，市況就屬於安全穩健水位，以Q1北台灣各縣市單季銷售率均超過2成以上，新竹縣市更飆破5成，意味市場仍處變不驚。

台北市今年Q1推案量約700億元，比去年略減約1.6％，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。北市Q1推案大多集中在蛋白區，又以北投、內湖推案量最大，均逾百億元以上；而蛋黃區推案量偏低，只有中山區案量達百億元，而信義區則掛蛋，新屋供給量較為緊繃。

新北市Q1推案量近1千2百億元，年增近一成，是北台灣推案量唯一正成長的縣市，案量成長的原因是新莊大爆量，單季推案量高達約374億元，去年的推案熱區如新店、板橋、三重、林口、淡水等地，反而熄火多遞延至520檔。

原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，今年Q1依舊沒有改善，推案量驟降至約276億元，比去年同期銳減逾百億元，年減幅超過三成。何世昌指出，以大新竹來看，只有竹北推案量90億較多，而這波推案泰半又位在都市計畫之外，菁華區可選擇的建案非常有限。