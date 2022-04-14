台灣房價不斷攀升，許多人想說買不起新房子，買老房子會不會較便宜，沒想到發現不少屋齡大的房子竟賣更貴，有民眾提出疑問「現在的房子是不是越老越貴？」貼文引熱議，釣出內行人揭高價關鍵，認為貴的是土地。

一名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文表示，他最近看了很多房子，發現很多屋齡40年以上的房子賣的價格都很誇張，有些甚至超越全新的建案，讓他忍不住好奇詢問，現在房子是越老越貴嗎？

貼文引起熱烈討論，不少知情人解釋，其實老房高價的原因並非在於房子本身，而是在於土地，紛紛表示「老房子有價值的，一定是土地地段好，地段好的土地，升值是必然的」、「貴的是地，透天平宅很值錢」、「40年以上老房，買的是土地持分比及土地價值、地段、生活機能、交通便利性！而非房子本身價值」、「比較老的房子, 會是在比較相對熱鬧的地區，地點比較好，房子自然貴」。

據內政部房屋稅籍住宅屋齡分布資料顯示，六都平均屋齡都在30年上下，總共有896.5萬宅，其中有50.1%的住宅屋齡超過30年。屋比房屋總經理葉國華表示，全台房屋老化狀況嚴重，到去年底，全台住宅平均屋齡已高達31年，不僅如此，屋齡超過30年以上的住宅存量更占住宅存量超過5成，預估未來十年在不計入新增供給下，老屋占住宅存量將超過7成。