全球「晶片荒」，帶動國內半導體供應鏈人力供應吃緊，根據1111人力銀行最新調查報告，國內PCB（印刷電路板）重鎮桃園市的職缺數從前年的5萬多個，暴增到去年的13萬多，足足增加1.5倍，職缺數量攀升至全台第二，僅次於新北市。

1111人力銀行整理疫情下的職缺變化，發現桃園市的職缺數量暴增1.5倍，從5萬多個職缺增加到13萬多，推測和「晶片荒」有關。

桃園是台灣PCB生產重鎮，國內設立在桃園的PCB廠占整個產業高達63.5％。由於全球晶片需求量暴增，許多車廠、家電廠紛紛傳出因為缺晶片造成交不出貨，而像是IC載板為半導體封裝的關鍵材料，需求跟著增加，連動桃園市的職缺數明顯成長。

除了桃園，其他六都縣市的職缺數也大多有將近一倍的成長，新北市成長幅度約1.34倍，去年開出的職缺數超過15萬個，居全台之冠，其他像是台中市、台北市、高雄市也都有超過10萬個職缺。顯示在科技業的帶動下，即使面對疫情陰影籠罩，國內就業市場已逐漸恢復生氣。

根據研究機構TrendForce統計，去年第4季全球前十大晶圓代工業者產值合計高達295.5億美元，連續十季創下新高記錄，其中前十大廠當中，台灣就占了5家。全球半導體積極擴張，對於人才需求爆增，光是台積電、聯發科今年合計將招募超過1萬人，連外商也加入搶人大戰，全球最大晶片生產設備製造商艾司摩爾（ASML）今年預計釋出4,000個職缺。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，IC設計廠因去年獲利表現亮眼，有資深員工拿到分紅獎金高達1,120萬元。另根據公開資訊觀測站資料，「護國神山」台積電去年員工平均年薪為246.3萬元；聯發科、聯詠及瑞鼎去年獲利倍數成長，員工薪資也同步躍升，三家公司去年員工平均年薪皆超過500萬元。科技業的高起薪、高獎金令各界十分羨慕。而現在科技職缺多，對於應徵者而言，正是主動出擊跨足高薪科技業的絕佳時機。