通膨與升息啟動下，美元指數來到近二年高點，日幣貶值走勢逼近20年低點，日本相關投資機會也備受市場矚目，今年以來日經225指數雖仍下跌約6％，但隨日圓走勢偏弱格局，將逐漸反映於企業獲利及股市表現。瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊分析，日股走勢與日幣貶值趨勢向來連動度高，包括弱勢日圓、低估值及企業獲利復甦，成為助攻日本股市及基金表現的三大優勢，且在通膨率仍偏低的情況下，日本央行現階段改變寬鬆貨幣環境的機率不高。其中弱勢日圓有助於以出口為主的日本企業獲利整體復甦，另包括企業去槓桿，且負債比率逐年降低，並且積極買回庫藏股，也都是支撐日股後續表現的關鍵點。從估值來看，瀚亞認為，日股相對其他成熟國家低，日股Topix本益比僅13.45倍，低於S&P500的23.15倍、SXXP600的15.95倍。MSCI日本價值股票指數本益比更僅約10倍，在未來資金輪動下，更具備吸引力。根據Lipper資料統計，28檔日本股票型基金今年以來平均下跌6.6％，近月則有5％左右的反彈。今年以來以瀚亞投資日本動力股票基金、NN（L）日本股票基金P資本及M&G日本基金表現最佳，維持正報酬。瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊建議，升息、地緣政治及不少風險性資產漲多，資產將更加速輪動至低基期、低估值的市場和價值股，納入資產配置一環，即挑選日本股票基金時，可聚焦擁有多元貨幣級別標的，如日圓、美元避險，或其他貨幣避險級別來分散匯率風險。