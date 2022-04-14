針對母親節，板橋凱撒大飯店宣布自5/1日起至5/31日期間推出馨饗五月「愛獻媽咪幸福食光」餐飲優惠，2樓「朋派」自助餐假日午、晚餐於陪媽媽一同共餐，即當位媽咪可以最低108元無限享用自助餐檯各式料理，原價每位1,080+10％元。另母親節（5/8）當日用餐，再贈女王媽咪專屬小蛋糕乙份。3樓「家宴」中餐廳推出限定桌席菜單，每桌10人、12,000+10％元起加贈康乃馨花束及果汁無限暢飲，滿3桌以上再加贈頂級卡拉OK音響設備，或也可外帶五人餐點於家中安心享用，4/30前付訂可享9折優惠。

板橋凱撒回饋粉絲將於官方臉書/官方LINE粉絲團加碼舉行快閃抽獎活動「馨饗五月！與媽咪相約的美好時光」，4/25~5/1期間邀請粉絲會員們，於指定貼文留言按讚及分享，即可立即參加抽獎活動，有機會免費獲得朋派單人美饌券、家宴外帶四人套餐等多項好禮。