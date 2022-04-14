聯準會（Fed）抗通膨的鷹派態度更強，美債殖利率曲線倒掛，但因長債殖利率受量化寬鬆壓抑，倒掛預測能力降低，短期經濟衰退機率仍低，面對利率正常化、資金退潮的過渡期，核心部位首重策略靈活彈性的美國平衡型基金，穩健部位可搭配基礎建設或公用事業產業基金，積極者可留意天然資源和黃金產業基金操作機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，在貨幣緊縮政策及俄烏戰爭的影響下，預期經濟成長可能朝長期趨勢進一步趨緩，然而目前並未看到經濟陷入衰退前的不均衡現象，評估短期內陷入經濟衰退的機率仍低。整體而言，風險性資產看法略轉趨審慎，但仍看好股優於債的投資機會，在不確定性高的前提，彈性靈活配置仍是最重要的投資法則。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零碳排放的過程中，預期每年全球將投入上兆美元至基礎建設投資當中，大幅改變人們移動、使用能源或發電的方式，將為基礎建設產業帶來額外的成長動能。尤其俄烏戰爭突顯仰賴俄羅斯的能源供應，已經不再是長期可行的政策，預期美歐國家未來將大量投資於氫能、再生能源資產。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，俄烏戰爭增加地緣政治風險，不確定性導致市場進一步波動，關注高品質企業繼續產生收入，及現金流量增長的能力，目前仍處於企業數位化轉型開端，可趁科技股修正期間尋找低接機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗強調，美國公債殖利率上揚衝擊固定收益債表現，但波灣國家政府財政受惠油價上漲增加、收入強化其債信品質，具備防禦基因，預期波灣債防禦特性可再次被凸顯，增持現金及短天期債，以利趁市場震盪逢低進場，且相較於新興債利差更加擴大，波灣債表現明顯勝出。